Google verbannt Sugar-​​Daddy-​​Apps

Schon bald dürfen über den Play Store von Google keine Sugar-Dating-Apps mehr veröffentlicht werden. Die neue Regelung tritt am 1. September in Kraft und wird im Zuge einer Reihe von Neuerungen, die sexuelle Inhalte auf der Plattform betreffen, eingeführt. So werden künftig Apps, die «vergütete sexuelle Beziehungen» anbieten, verboten.

Dazu gehören auch sogenannte Sugar-Dating- oder Sugar-Daddy-Apps. Zwar können Nutzerinnen und Nutzer vorerst noch nach solchen Apps suchen und diese auch herunterladen, bereits bestehenden und neu hochgeladenen Applikationen bietet Google aber ausschließlich eine 30-tägige Frist an, bis die neuen Regeln eingehalten werden müssen.

Keine Escort-Services

Wer im Play Store nach Dating-Apps sucht, stolpert früher oder später auch über einige Sugar-Dating-Applikationen wie beispielsweise SeekingArrangement, Sugar Daddy Meet, Millionaire Dating App oder SDM. Alle diese Apps haben mehrere Hunderttausend und manche bis zu einer halben Million Downloads zu verzeichnen.

Bereits in Kraft ist die Regelung, dass im Play Store keine Apps angeboten werden dürfen, die Sex-bezogene Unterhaltung oder Escort-Services anbieten. Davon betroffen ist beispielsweise auch die beliebte Plattform Onlyfans, auf welche Nutzerinnen und Nutzer häufig Nacktbilder laden. Obwohl über sie nicht nur pornografisches Material läuft, ist die App nicht im Play Store aufzufinden.

Wie Vice.com hervorhebt, kann Google aber natürlich nicht verhindern, dass auf anderen Dating-Plattformen wie Tinder oder Hinge Vereinbarungen abgeschlossen werden, die unter die Kategorie eines Sugar-Dating-Verhältnisses fallen. Von der Regelung sind ausschließlich Apps betroffen, die explizit für diese Art von Dating gemacht sind.

(L'essentiel/Dominique Zeier)