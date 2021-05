Twitter-​​Abo soll 3 Dollar pro Monat kosten

Ein Abo für Twitter steht offenbar kurz vor dem Start. Der Kurznachrichtendienst hat in den Download-Stores für iPhones und Android-Smartphones eine entsprechende Option in seiner App gelistet. Der Dienst namens Twitter Blue soll für Nutzerinnen und Nutzer 2,99 Dollar pro Monat kosten.

Entdeckt hat das neue Twitter-Abo Jane Manchun Wong. Die unabhängige Sicherheitsexpertin findet in Apps regelmäßig versteckte Funktionen oder eben Dinge, die noch nicht veröffentlicht wurden. Ihr gelang es nun, ein Abo zu Testzwecken abzuschließen. Auf Twitter berichtet sie über die Details. So können die Nutzerinnen und Nutzer von Twitter Blue unter anderem aus mehreren Farben für das App-Icon wählen.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE