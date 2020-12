Pro-​​Gamer verdient dank Vertrag 6 Millionen Dollar

Ein neuer Vertrag in der E-Sport-Szene sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Team SoloMid (TSM) gehört zu den bekanntesten E-Sport-Teams in den Staaten. Ihr neustes Teammitglied, der Taiwaner Hu «SwordArt» Shuo-Chieh, wird das Roster von «League of Legends» künftig als Support ergänzen.

Mit der Neuanschaffung zahlt ihm das Team ein hübsches Sümmchen. Der Vertrag gilt zwei Jahre und SwordArt soll insgesamt 6 Millionen Dollar dafür erhalten. Das ist der bisher größte bekannte vertragliche Lohn in der «League of Legends»-Szene. Kein Vergleich zur Super League oder Bundesliga.

Vom Weltfinale in China nach Amerika

Shuo-Chieh ist mit seinen 23 Jahren ein junger Millionär. Erst im Herbst konnte er seine Fähigkeiten im Strategiespiel «League of Legends» unter Beweis stellen. An der Weltmeisterschaft verhalf er dem chinesischen Team Suning zum Einzug ins Finale. Sie verloren zwar, doch der E-Sportler lenkte dort die Aufmerksamkeit mit seinen Fähigkeiten auf sich.

Der Mitgründer von TSM sagt gegenüber der Washington Post, dass dieses Investment das Team voranbringen wird. «Ich war von seiner Performance an den Worlds mehr als nur überzeugt», so Andy Dinh, «der Zeitpunkt ist perfekt, da unser Topspieler Bjergsen leider in den Ruhestand geht». Søren «Bjergsen» Bjerg war das Gesicht der TSM und fungiert seit der Weltmeisterschaft als Head-Coach des Teams.

Große Ziele

TSM schnitt an der Weltmeisterschaft schlecht ab und verloren dort jedes einzelne Spiel. Mit den neuen Investitionen will das Team wohl frischen Wind in ihr Roster bringen. Der Neuling SwordArt selber gibt auf Youtube in einem Announcement bekannt, das Team positiv beeinflussen und nach vorne bringen zu wollen.

Obwohl TSM eine schlechte Saison und Weltmeisterschaft hinter sich hat, sind die gesteckten Ziele immer noch groß: Topplatzierung in der LCS (Championship Series) und Finaleinzug an den Worlds 2021.

(L'essentiel/Riccardo Castellano)