Jetzt schneidet Amazon dir deine Haare

Der US-Konzern Amazon ist weltweit für seinen gigantischen Onlineshop bekannt. Doch das Unternehmen drängt zunehmend in die Offline-Welt. In einem Blog-Eintrag kündigt Amazon vergangene Woche die Lancierung eines Hightech-Coiffeursalons in der englischen Hauptstadt London an.

Im Amazon Salon sollen die Kunden «das Beste aus Haarpflege und Styling erleben können». Das rund 140 Quadratmeter große Geschäft erstreckt sich über zwei Etagen und befindet sich im trendigen Stadtviertel Krankenhausfiels.

Intelligente Kameras

Dass sich ein Onlinekonzern plötzlich mit Haareschneiden beschäftige, sei tatsächlich «verwirrend», sagt E-Commerce-Expertin Sucharita Kodali zur «Washington Post», die Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört. Gerade eine Branche, in der vor allem reine Handarbeit gefragt sei, biete wenig Platz für Hightech.

Laut der US-Zeitung spekulieren Experten daher, dass Amazon mit dem Salon die intelligente Kamera-Technologie Computer Vision vorantreiben will. Diese setzt das Unternehmen bereits im stationären Laden-Konzept Amazon Go ein.

Dort verfolgen Sensoren und Kameras die Kunden und registrieren, welche Produkte die Kunden aus dem Gestell nehmen. Kassen gibt es bei Amazon Go nicht. Die Kunden können mit ihren Einkäufen einfach aus dem Laden laufen. Abgerechnet wird dann über die App.

Sammeln von Verbraucherdaten

So könnte der Salon ein weiterer Schritt für Amazon sein, um mehr Verbraucherdaten in der realen Welt zu sammeln, schreibt die US-Zeitung. Denn die Kameras können nicht nur erkennen, welche Person sich im Salon gerade aufhält, sondern auch was diese gerade tut und wie sie sich verhält.

Im Amazon Salon ist an jedem Schneideplatz ein Tablet integriert. Mit Hilfe von Augmented-Reality-Technologie können die Kunden mit verschiedenen virtuellen Haarfarben experimentieren und im Vorfeld sehen, wie der neue Look an ihnen aussieht, schreibt der Konzern in seinem Blog.

«Experimenteller Ort»

Ebenso testet Amazon die so genannte Point-and-Learn-Technologie. Dank dieser können Kunden auf ein gewünschtes Haarprodukt auf dem Regal zeigen, wobei ihnen dann die dazugehörigen Informationen samt Videos auf dem Bildschirm gezeigt werden. Anschließend kann man die Produkte via QR-Code im Regal scannen und bei Amazon online kaufen.

Das Unternehmen schreibt weiter: «Der Salon wird ein experimenteller Ort sein, an dem wir neue Produkte und Technologien vorstellen». Vorerst können sich im Salon nur Amazon-Angestellte die Haare scheiden lassen. In den kommenden Wochen soll dann die breite Öffentlichkeit Termine buchen können. Weitere Salons sind laut Amazon derzeit nicht geplant.

(L'essentiel/Dominic Benz)