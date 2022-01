Weltweiter E-​​Mail-​​Ausfall durch Programmierfehler

Genau zum Zeitpunkt, als der Kalender von 2021 auf 2022 umgestellt hat, sind weltweit unzählige Mailserver ausgefallen. Betroffen waren jene Server, die auf Microsoft Exchange laufen. In der Folge konnten E-Mails plötzlich nicht mehr zugestellt werden und Administratorinnen und Administratoren wurde die Fehlermeldung «Can't Convert '2201010001' to long» angezeigt. Nun ist klar, dass dahinter ein simpler Fehler in der Programmierung steckt.

So hat Microsoft mittlerweile mitgeteilt, dass das Problem bei der Malware-Scan-Engine, die für die Überprüfung von E-Mails auf Schadsoftware eingesetzt wird, aufgetreten ist, wie Stern.de berichtet. Dabei sei allerdings nicht die Bekämpfung von Schadsoftware direkt betroffen gewesen, viel eher sei es zu einem Fehler bei der Datumsüberprüfung gekommen, die durch den Jahreswechsel entstanden sei. «Es handelt sich nicht um ein Problem beim Malware-Scanning oder der Malware-Engine und es ist kein sicherheitsrelevantes Problem. Die Versionsprüfung der Signaturdatei führt zu einem Absturz der Malware-Engine, was dazu führt, dass die Nachrichten in den Warteschlangen stecken bleiben», heißt es vonseiten des Unternehmens.

Erinnerungen an Y2K

Dies sei durch einen Programmierfehler entstanden. So sei laut dem IT-Experten Joseph Roosen auf Twitter ein falscher Datentyp für die Versionsnummer der neuen Signatur zum Jahresstart verwendet worden. Diese könne höchstens einen Wert von 231 – also 2.147.483.647 – annehmen. Der neue Wert lautet allerdings 2.201.010.001, was nicht angezeigt werden konnte. Mittlerweile hat Microsoft eine Lösung für das Problem veröffentlicht.

Das Malheur erinnert an die Sorgen um den sogenannten Millennium - oder Y2K-Bug. Damals befürchteten IT-Expertinnen und -Experten, dass es mit dem Wechsel von 1999 zum Jahr 2000 zu einem Ausfall aller möglichen technischen Geräte kommen würde. Grund dafür war, dass viele ältere Programme eine zweistellige Zahl für die Jahresangabe verwendeten. Die Sorge war, dass der Sprung von 99 auf 00 zum Versagen der Programme führen könnte. Da man sich aber in ausreichendem Maße auf diese Umstellung vorbereitet hatte, kam es schließlich nicht zum befürchteten Fiasko.





(L'essentiel/Dominique Zeier)