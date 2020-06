Diese 5 Dinge enthüllt Apple heute Abend

Was ist die WWDC?

WWDC ist die Abkürzung für Worldwide Developers Conference. Es ist ein mehrtägiger Event mit Panels und Workshops für Apple-Entwickler, der jährlich in San José in der der Nähe des Apple-Hauptquartiers Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien stattfindet. Eröffnet wird der Anlass mit einer sogenannten Keynote. Der CEO Tim Cook und andere hochrangige Apple-Manager zeigen während der meist rund zwei Stunden langen Show die Zukunft von iPhone, Mac und Co.

Wer nimmt an der WWDC teil?

Der Fokus liegt klar auf der Software, also den Betriebssystemen für iPhone, iPad, Mac, Watch und Apple TV. Normalerweise treffen sich an dem Event mehrere Tausend Entwickler aus aller Welt. In diesem Jahr wurde der physische Event wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Zum ersten Mal findet die WWDC rein virtuell statt. Die Teilnahme ist kostenlos, sofern man Mitglied beim Apple Developer Program ist (99 Dollar). Die Entwickler bezahlten in den Jahren zuvor für ein WWDC-Ticket 1600 Dollar, dazu kamen die Kosten für Unterkunft, Anreise und Verpflegung.

Was ist dieses Jahr zu sehen?

So gut wie sicher ist es, dass Apple iOS 14 zeigt. Mit der neusten Version des mobilen Betriebssystems soll es möglich sein, bereits verschickte iMessages zurückzurufen. Auch könnte der Homescreen «drastisch anders» aussehen, wie Cnet.com schreibt. Die Änderungen werden wohl nicht weltbewegend sein, aber das bereits sehr zuverlässige System noch besser machen. Die größte Ankündigung könnte es bei macOSgeben. Das Betriebsystem für Macs wird ebenfalls neue Funktion wie einen Übersetzer im Safari-Browser enthalten. Zudem gibt es Hinweise, dass Apple dem Chiphersteller Intel den Rücken kehrt. Apple könnte künftig in den Macs seine eigenen ARM-Prozessoren verbauen. Ebenfalls wird es so gut wie sicher einen ersten Einblick in die neuen Systeme für Apple Watch (watchOS) und Apple TV (tvOS) geben.

Gibt es auch Hardware zu sehen?

Apple hat schon mehrmals Computer an der Entwicklerkonferenz enthüllt. So etwa 2019 den Mac Pro. In diesem Jahr könnte es ebenfalls neue Hardware zu sehen geben. So macht das Gerücht die Runde, dass der Hersteller einen iMacmit neuem Design präsentiert.

Wann startet die WWDC?

Die Keynote startet um 19 Uhr europäischer Zeit am Montagabend, 22. Juni 2020.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)