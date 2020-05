Jetzt pinkeln sich User auf TikTok in die Hose

Sich Deo in den Mund sprühen und dann anzünden, bei einer Furz-Challenge mitmachen oder die Toilette in einem Flugzeug ablecken: Die Videoplattform TikTok ist dafür bekannt, dass seine User Wettbewerbe starten, die eine große Reichweite erzielen und häufig an die Grenzen des Geschmacks geraten. Manchmal sind diese nicht nur skurril und bedenkllich, sondern auch gefährlich. Die neueste Challenge überbietet das Geschmacklose abermals: Jetzt sollen sich User vor laufender Kamera in die Hose pinkeln.

Bei der sogenannten #peeyourpants-Challenge geht es genau darum. Wer so etwas macht? Anscheinend genügend Menschen, denn der Hashtag hat schon über vier Millionen Aufrufe.

Ins Leben gerufen hat den neuen «Trend»" ein 19-jähriger User, als er am 21.April ein Video postete, bei dem er sich in die Hose machte:

Dieser zeigte sich selbst überrascht über den Hype. Gegenüber dem Insider betonte er, er hätte den Trend eigentlich als Parodie für die vielen dummen Online-Trends und Challenges, die viral gehen, gestartet. Die Intension war also eine sarkastische. Mit der Resonanz hätte er nicht gerechnet. Die Nachmacher übernehmen sogar den Sound des Initiators.

(L'essentiel)