So lange muss man auf ein iPhone 12 (Pro) warten

Vor knapp vier Wochen, am 13. Oktober, stellte CEO Tim Cook das neueste Apple-Smartphone vor, drei Tage später konnten das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro vorbestellt werden. Wer schnell genug war, konnte am 16. Oktober sein neues Gerät in der Hand halten. Wer jetzt erst ordert, muss mit Wartezeiten leben.

Laut des Analysten Samik Chatterjee betrug Mitte der Woche die weltweit durchschnittliche Wartezeit für ein 12er zehn Tage, für das Pro-Modell sogar 23 Tage. Während sich die Verfügbarkeit des «Basismodells» langsam normalisiere, erwartet Samik für das Spitzenmodell sogar noch längere Wartezeiten.

Und im Großherzogtum? «Wir wissen leider nicht genau, wann wir wieder welche bekommen», lautet die Antwort, die einem sämtliche Luxemburger Mobilfunkanbieter und großen Elektronikhändler derzeit geben. Allerdings wird Kunden angeboten, sich auf Wartelisten setzen zu lassen. Laut Apple beträgt die Wartezeit hierzulande «ein bis zwei Wochen» für das iPhone 12 und «zwei bis drei Wochen» für das teurere Pro.

(pw/L'essentiel)