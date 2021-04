Whatsapp-​​Wurm ist noch gefährlicher als zuvor

Momentan kursiert ein gefährlicher Schadsoftware-Wurm auf verschiedenen Chat-Plattformen. Erstmals bekannt wurde der Trojaner im Januar, als er sich wie ein Lauffeuer über Whatsapp verbreitete. Wie die Cyber-Sicherheitsfirma ESET mitteilt, ist der Wurm nun aber noch gefährlicher geworden und kann sich neuerdings auch über andere Messaging-Apps wie Signal, Skype, Viber oder Telegram verbreiten.

Erkennbar ist die Schadsoftware daran, dass sie Nutzerinnen und Nutzer über eine der genannten Messaging-Plattformen kontaktiert. Dies geschieht in Form einer Textnachricht von einem bekannten Kontakt. Darin wird eine neue Version von Whatsapp angepriesen, die in einem pinken Farbschema anstelle dem bekannten Whatsapp-Grün daher kommt.

Die Nachricht stammt aber natürlich nicht tatsächlich vom bekannten Kontakt. Viel eher ist dessen Smartphone bereits mit der Schadsoftware infiziert. Wer selbst auf den verschickten Link klickt und versucht, die pinke Version von Whatsapp zu installieren, lädt tatsächlich selbst den Trojaner auf sein Endgerät. Wie dies aussieht, demonstriert ESET in einem Twitter-Video:

The “#WhatsApp Pink” trojan can now auto-reply to received messages not only on WhatsApp, but also Signal, Skype, Viber and Telegram. The replies link to a malicious website further distributing the malware. #ESETresearch @LukasStefanko 1/3 pic.twitter.com/B5X0DEQTx2