Das sind die skurrilsten WLAN-​​Namen

«Pretty Fly for a Wi-Fi» nennt sich das unvollständige Wörterbuch der WLAN-Namen in Deutschland. Wie die Autorin Helen Stelthove in der Einleitung schreibt, habe sie ein ganz spezifischer WLAN-Name auf die Idee für dieses Buch gebracht (siehe Video).

Auf zwölf Entdeckungsreisen durch Nürnberg, Leipzig, Hamburg, Münster, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Dresden und Berlin hat die Autorin rund 2400 Namen gesammelt, die sie anschließend kategorisiert und deren Bedeutung sie entschlüsselt hat. Die besten davon lassen einen in «Pretty Fly for a Wi-Fi» immer mal wieder über den Menschen als kurioses Wesen staunen.

Sind Sie selber schon über einen lustigen WLAN-Namen gestolpert oder sogar Besitzer eines solchen? Dann senden Sie uns einen Screenshot davon!

(L'essentiel/vhu)