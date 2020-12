Tiktok testet bis zu drei Minuten lange Videos

Tiktok ist für sein Kurzvideoformat bekannt. Die Clips, die auf die Plattform geladen werden, können bis zu 60 Sekunden lang sein, sind oft aber auch kürzer. Nun scheint das Unternehmen aber austesten zu wollen, ob die App-Nutzer auch an längeren Videos Gefallen finden könnten.

Laut dem Social-Media-Consultant Matt Navarra hat es Tiktok einer kleinen Gruppe an Usern möglich gemacht, Videos von bis zu drei Minuten Länge auf die Plattform zu laden. Dies hat Navarra in einem Screenshot, den er auf seinen Twitter-Account geladen hat, verkündet. Darin zu lesen ist, dass es sich um einen frühen Zugang zu dieser Funktion handle.

Die Reaktionen auf Navarras Tweet fallen unterschiedlich aus. So antwortet eine Twitter-Nutzerin: «Meine Aufmerksamkeitsspanne ist dank Tiktok genau eine Minute lang. Und jetzt glauben sie wirklich, dass wir dreiminütige Videos anschauen werden?» Mehrere Kommentatoren vergleichen die App nun mit der Videoplattform von Google, Youtube. «Wer braucht dann noch Youtube?», fragt einer.

Ersatz für Quibi?

Das Onlineportal The Verge wirft hingegen die Frage auf, ob Tiktok mit diesem neuen Feature wohl die Lücke füllen möchte, die Quibi hinterlassen hat. Die Kurzvideoplattform im Hochformat wurde nach nur etwas mehr als sechs Monaten bereits wieder stillgelegt. Man habe schlicht keine genug große Nutzerbasis aufbauen können, so die Macher. Längere Tiktok-Videos könnten da also genau rechtzeitig kommen.

Ob oder wann die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar wird, ist noch nicht bekannt. Tiktok hat sich bisher noch nicht offiziell zu dieser Neuerung geäußert.

(L'essentiel/Dominique Zeier)