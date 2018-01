Neun Dinge, die Sie über das Galaxy S9 wissen müssen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 25. Februar ab 18 Uhr wird Samsung das Galaxy S9 enthüllen. Die Präsentation findet am Vorabend der Tech-Konferenz Mobile World Congress (MWC) in Barcelona statt. Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche.

Den Fokus wird der Hersteller beim S9 auf die Kamera legen. So findet die Präsentation unter dem Leitsatz «Die Kamera. Neu gedacht.» statt. Was Fans sonst noch von dem Handy erwarten dürfen, erfahren Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/tob)