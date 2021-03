Sind Instagram «Live Rooms» das neue Clubhouse?

Instagram hat Anfang dieser Woche ein neues Feature angekündigt, das das Unternehmen «Live Rooms» nennt. Dieses macht es möglich, mit vier Personen gleichzeitig einen Live-Video-Chat zu starten. Bisher konnten in der App nur zwei Personen einen Livestream durchführen.

Wie die Social-Media-Plattform mitteilt, soll die neue Funktion besonders «in Zeiten von Corona neue Möglichkeiten des Austauschs und gemeinsamer Erlebnisse für alle erschließen». So könne es in «Live Rooms» zu spontanen Jam Sessions oder Formaten wie Talkshows, Q&As oder Panels kommen. Nach einer solchen Session kann die Live-Show außerdem abgespeichert und als IGTV auch im Nachhinein noch angesehen werden.

Der Clubhouse-Hype

Instagram hebt auch hervor, dass die «Live Rooms» für Creators eine weitere Möglichkeit darstellen, einen Verdienst zu machen. Erst vor Kurzem hat das Unternehmen sogenannte Badges veröffentlicht, die von Fans während einer Live-Show gekauft werden können. Sie erscheinen dann neben den Namen der Fans, sodass diese im Chat-Verlauf heraus stechen. Solche Badges sollen auch bei «Live Rooms» eingesetzt werden können. Außerdem soll es möglich sein, Spenden-Knöpfe und Werbeanzeigen in den «Live Rooms» einspielen zu lassen.

Dass Livestreams in Zeiten von Corona besonders beliebt sind, hat bereits die Popularität der neuen App Clubhouse gezeigt. So ist es nicht überraschend, dass andere Plattformen wie beispielsweise Instagram, aber auch Facebook oder Twitter nachziehen. Alle diese Unternehmen haben angekündigt, an einer Clubhouse-ähnlichen Funktion zu arbeiten oder haben eine solche bereits veröffentlicht.

«Sicherheit der Community hat oberste Priorität»

Da aber bei der App Clubhouse immer wieder Bedenken geäußert wurden, was die Sicherheit der Plattform angeht, will Instagram diese Sorgen direkt im Voraus beschwichtigen. So heißt es von Seiten des Unternehmens: «Die Sicherheit der Instagram-Community ist auch bei Live Rooms unsere oberste Priorität. Beispielsweise können geblockte Nutzerinnen und Nutzer der Live-Session nicht beitreten, auch wenn nur einer der Gäste die Person geblockt hat. Auch Gäste, die zuvor die Community Guidelines in Live missachtet haben, können den Rooms nicht beitreten.»

Mit «Live Rooms» wolle man die Menschen besser miteinander verbinden und eine Plattform aufbauen, auf der man sich authentisch austauschen könne. Das Roll-Out der neuen Funktion hat bereits begonnen und soll innerhalb dieser Woche allen Nutzerinnen und Nutzern sowohl auf iOS- als auch auf Anroid-Geräten zur Verfügung stehen.

(L'essentiel/Dominique Zeier)