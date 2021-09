Apple repariert defekte Lautsprecher gratis

Apple hat ein neues Serviceprogramm für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro veröffentlicht. Daraus herauszulesen ist, dass es bei einem kleinen Prozentsatz dieser Geräte zu einer Fehlfunktion gekommen ist. So führe eine eventuell fehlerhafte Komponente des Hörermodus dazu, dass sich Tonprobleme ergeben. Betroffen sind Geräte, die zwischen Oktober 2020 und April 2021 hergestellt worden sind.

Konkret kann es bei diesen iPhones 12 und iPhones 12 Pro dazu kommen, dass bei eingehenden oder abgehenden Anrufen kein Ton aus dem Hörer zu hören ist. Ist dies der Fall, handelt es sich laut Apple wahrscheinlich um den bekannten Produktionsfehler.

Reparatur kostenlos

Das Unternehmen teilt mit, dass Personen, die über ein solch fehlerhaftes Gerät verfügen, dieses zu einem autorisierten Apple Service Provider bringen können. Dort werde dieses kostenlos repariert. Solche Geschäfte können über diesen Link in der Nähe gefunden werden. Es kann auch ein Termin in einem Apple Store vereinbart werden. Wer nicht sicher ist, ob es sich bei einem iPhone-Problem tatsächlich um das beschriebene handelt, kann auch zuerst einmal den Apple Support kontaktieren.

Apple rät allen Nutzerinnen und Nutzern, vor der Reparatur ein Backup des Smartphones zu erstellen. So kann sichergestellt werden, dass unterdessen keine Daten verlorengehen. Je nach Gebiet könne es außerdem sein, dass eine Reparatur nur im Land oder der Region möglich ist, in welcher das iPhone ursprünglich gekauft wurde. Für die Schweiz gilt allerdings: Der Service kann überall in der Schweiz und in weiteren Räumen des europäischen Wirtschaftsraums durchgeführt werden.

Das Unternehmen hält aber fest, dass sich aufgrund dieses Problems die Garantie-Dauer für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro nicht verlängert. Das Serviceprogramm gilt also nur während zwei Jahren für betroffene iPhones.

(L'essentiel/Dominique Zeier)