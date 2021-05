Whatsapp zündet den Turbo für deine Sprachnachrichten

Whatsapp lanciert eine neue Funktion für alle, die sich mehr Effizienz bei Sprachnachrichten wünschen. Neu können die Audiobotschaften nämlich schneller abgespielt werden. Klickt man bei einer Sprachnachricht auf Play, erhält man jetzt die Option, den Clip mit 1,5- oder 2-facher Geschwindigkeit zu hören. Reizt jemand das Potenzial der Sprachnachricht aus und verschickt eine Botschaft mit einer Länge von 15 Minuten mit gefühlt hunderten «ähms» und «alsos» werden daraus mit zweifacher Geschwindigkeit erträglichere 7,5 Minuten.

Die Testphase für die neue Funktion ist vor einigen Wochen gestartet. Nun sind die Tests offenbar abgeschlossen und die Funktion steht allen Nutzerinnen und Nutzern von Whatsapp zur Verfügung. Der Sprachnachrichten-Turbo ist ab sofort für die iOS- wie auch für die Android-Version des Messengers verfügbar.

Plappern seit 2013

Bei vielen anderen Diensten ist das schnellere Abhören bereits Realität. So kann man zum Beispiel auf der Videoplattform Youtube Clips seit Jahren schneller – aber auch langsamer – laufen lassen. Beim Messenger Telegram ist es ebenfalls möglich, Sprachnachrichten mit doppeltem Tempo abzuhören.

Whatsapp wurde 2009 in den USA gegründet. Im Jahr 2013 haben die Entwickler erstmals Sprachnachrichten beim Messenger eingeführt. Damals war das Feature in Asien bereits groß und in dort beliebte Messenger wie Wechat integriert. 2014 wurde Whatsapp von Facebook übernommen.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)