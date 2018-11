China zeigt den ersten virtuellen TV-​​Moderator

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hat diese Woche ihre neuesten Mitarbeiter vorgestellt: Zwei virtuelle Fernsehmoderatoren. Als Vorlage für die englischsprachige Version diente ein Nachrichtensprecher mit dem Namen Zhang Zhao.

«Nicht nur kann ich Sie 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen pro Jahr begleiten, ich kann auch unendlich kopiert werden und an verschiedenen Orten moderieren, um Ihnen die Nachrichten zu präsentieren», erklärte der Avatar gleich selbst in einem Video. Nur um ihn mit Sprechertext zu füttern, sind bislang noch echte Menschen nötig.

(L'essentiel)