Baut Apple drei Screens in seine Cyberbrille ein?

Über eine potenzielle VR-Brille von Apple gibt es viele Gerüchte, offiziell ist aber noch beinahe nichts über das Produkt bekannt. Sicher ist bisher nur, dass der Konzern viele Ressourcen in die Forschung zu einem solchen Gerät investiert hat. Nun haben die Expertinnen und Experten von Display Supply Chain Consultants aber eine neue Theorie veröffentlicht. Laut dieser sollen in den VR-Brillen von Apple künftig drei Screens anstelle der herkömmlichen zwei eingebaut sein.

Um ein möglichst realitätsnahes und dreidimensionales VR-Erlebnis zu generieren, sind in VR- oder AR-Brillen normalerweise zwei Bildschirme eingebaut – einer für jedes Auge. Diese müssen über eine sehr hohe Auflösung verfügen, um dem menschlichen Gehirn vorzugaukeln, dass das, was die Augen sehen, tatsächlich Realität ist. Laut den Expertinnen und Experten soll Apple aber planen, einen dritten Bildschirm in die Brille einzubauen, der über eine geringere Auflösung verfügt und für periphere Wahrnehmung zuständig ist.

Teures Produkt

Bei den beiden Haupt-Displays in der Apple-Brille soll es sich laut Berichten um jeweils einen Amoled-Bildschirm mit 4000 x 4000 Pixeln Auflösung handeln. Das dritte Display müsste laut den Expertinnen und Experten allerdings nicht über eine so hohe Auflösung verfügen, da Menschen in der Peripherie sowieso nur äußerst unscharf sehen. So könnte also das Sichtfeld, das durch die VR-Brille generiert wird, auf eine echt wirkende Art und Weise vergrößert werden.

Wie Mactechnews.de berichtet, weisen diese Vorhersagen aber auch darauf hin, dass es sich bei den künftigen Apple-Brillen nicht um günstige Tech-Gadgets handeln wird. So wird vorausgesagt, dass ein solches Gerät mit drei Screens um die 3000 Dollar kosten könnte. Darüber hinaus gehen die Expertinnen und Experten von Display Supply Chain Consultants davon aus, dass die Brillen nicht direkt für Endnutzerinnen und Endnutzer gedacht sind, sondern viel eher für professionelle Userinnen und User sowie Entwicklerinnen und Entwickler konzipiert werden.

(L'essentiel/Dominique Zeier)