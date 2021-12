Instagram bringt brandneue Features

Im dynamischen Social-Media-Umfeld verändern und erweitern sich Plattformen schnell. So war zu beobachten, dass nach einem kurzen Clubhouse-Hype, einige Apps ihren Fokus auf audio-spezifische Inhalte und Funktionen legten.

Ganz aktuell hat Instagram einige neue Features bekanntgegeben, die den Communities neue Möglichkeiten bieten sollen, wie Instagram-Chef Adam Mosseri in folgender Instagram-Story erzählt.

Die Rückkehr zum chronologischen Feed

Die Nutzerinnen und Nutzer der ersten Stunde mögen sich noch an den chronologischen Feed der Instagram-App erinnern. 2017 verschwand er aufgrund des schnellen Wachstums der Plattform. Wer ihn vermisst, kann sich freuen, dass eine Rückkehr in Sicht ist. Laut Adam Mosseri, wird an zwei Versionen gearbeitet, die eine chronologische Darstellung des Feeds ermöglichen werden.

Der Schutz von Teenagern

Auf ihrem Blog teilte Instagram Anfang Dezember ihre neuen Funktionen, die einen Schutz von jungen Menschen ermöglichen sollen. Neben einer strengeren Auswahl an Inhalten, die Jugendlichen empfohlen werden sollen, wird ihnen zukünftig vielfältigerer Content ausgespielt. Außerdem soll es in einigen Ländern ein “Take A Break”-Feature geben um Teenager auf ihre Nutzungsdauer hinzuweisen. Und auch die Erziehungsberechtigen sollen stärker in die Instagram-Nutzung involviert werden. So werden sie einsehen können wie viel Zeit ihr Kind auf Instagram verbringt, können Zeitlimits setzen sowie weiterführende Informationen über die App erhalten.

Link-Sticker für alle!

Was früher als Swipe-Up-Link bekannt war, war in den Instagram-Stories ausschließlich für Userinnen und User mit blauem Häkchen und mindestens 10.000 Followerinnen und Follower freigeschaltet. Laut des Online-Mediums T3n , können diesen nun alle nutzen. Mit der Anpassung der Verfügbarkeit, hat sich auch die Natur des Links geändert, der nun wie ein Link-Sticker daher kommt.

(L'essentiel/Antonia Stickdorn)