Tiktok-​​Star ist 20 Jahre älter als alle dachten

Da staunten ihre Fans nicht schlecht: Social-Media-Star und Schauspielerin Tris Marie hat auf TikTok jetzt ihr wahres Alter verraten. Die US-Amerikanerin sieht zwar aus wie eine Zwanzigjährige, ist aber tatsächlich 40 Jahre alt. Eine der Reaktionen auf diese Enthüllung: «Sie muss den Jungbrunnen gefunden haben!» Mittlerweile wurde das Video 2,4 Millionen Mal angeklickt.

Doch das Leben mit einem derart jugendlichen Aussehen dürfte nicht immer ganz einfach sein. "Wenn ich sage, wie alt ich bin, glauben mir die Leute oft nicht. Sie gehen davon aus, dass ich lüge, um Aufmerksamkeit zu erregen", so die Mutter eines 18-jährigen Sohnes gegenüber Daily Mail. "Die meisten Leute gehen davon aus, dass ich erst 20 bin."

Trotz derartiger Reaktionen auf ihr wahres Alter sieht Tris Marie ihr Aussehen als Segen. «Ich hasse es nicht. Ich bin dankbar», so die Schauspielerin, die durch ihre Jugendlichkeit noch immer für Teenager-Rollen gebucht wird.

Das Geheimnis ihres jugendlichen Aussehens

Nein, Tris Marie hat nicht den Jungbrunnen versteckt, wie ein User schreibt, sondern hat schon in jungen Jahren angefangen auf ihre Haut zu achten, sie zu pflegen - und «so glücklich zu leben wie möglich».

Tatsächlich hat sie bereits mit 21 angefangen, Anti-Aging-Cremes zu verwenden, wie sie verrät. Ihre Lieblingsprodukte: Die Purity-Linie der Marke Philosophy. «Die Produkte sind super sanft und meine Haut war nie glatter.» Auch Sonnenschutz ist für sie ein Muss. «Außerdem habe ich nie geraucht oder Alkohol getrunken.»

Gute Laune ist das A und O

Ein weiterer Tipp der 40-Jährigen: «Ich glaube, dass man in schwierigen Zeiten alles tun sollte, um zu lachen. Selbst etwas so Einfaches, wie eine Komödie kann schon dazu beitragen, die Stimmung zu verbessern. Ich davon überzeugt, dass meine fröhliche Stimmung dazu beiträgt, dass ich immer noch so jung aussehe», hat sie der britischen Zeitung verraten.

«Das Leben ist kurz! Lebe so glücklich, wie du kannst und du wirst diese Glück ausstrahlen.»

