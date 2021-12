Apple AirPods explodieren in Ohr von 20-​​Jährigem

Apple und Amazon untersuchen derzeit einen Vorfall mit kabellosen AirPods Pro In-Ear-Kopfhörern. So soll bei einem jungen Mann in Berlin (Deutschland) einer der Ohrstöpsel beim Musikhören im Ohr explodiert sein. Seitdem klagt der 20-Jährige über einen Tinnitus und ist in ärztlicher Behandlung.

Der Vorfall soll sich vor rund einer Woche zugetragen haben. Zuerst hätte sich der linke Bluetooth-Earbud seiner beiden AirPods Pro merklich erwärmt, erklärt der Berliner gegenüber dem IT-Magazin Heise.de, danach hörte er plötzlich einen «lauten Knall». Als er den Stöpsel erschrocken aus seinem Ohr holte, stellte er fest, dass dieser Anzeichen einer Explosion aufwies. Das Gehäuse war aufgeplatzt, stellenweise wies es auch Risse auf.

Laut Heise dürfte es sich bei dem explodierten Ohrstöpsel um keine Fälschung handeln. Auf den AirPods Pro des Berliners war aktuelle Apple-Firmware, was bei Fake-Ware «normalerweise nicht der Fall» sei. Auch die Seriennummer spricht für ein Original. Weiters liegt dem Magazin eine Amazon-Rechnung mit aktivem einjährigen Garantiezeitraum vor. Der Fall aus Berlin sei der erste, der in Deutschland bekannt geworden sei. Sowohl beim Hersteller Apple als auch bei Amazon, wo der 20-Jährige die Bluetooth-Earbuds gekauft hatte, wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel/dob)