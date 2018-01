Die legendärsten «Counter Strike»-​​Zocker aller Zeiten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie werden von einem schwedischen eSport-Profi trainiert, haben sich ihre Tastenbefehle ausgedruckt und sich klingende Namen wie «Strickender Ritter» verpasst. Die Rede ist vom wahrscheinlich ältesten eSport-Team der Counter-Strike-Welt, den «Silver Snipers». Von Lenovo gesponsert und von Tommy Ingemarsson trainiert, ist das jüngste Mitglied 62 Jahre alt, das älteste 82, der Schnitt beträgt 70 Jahre.

Nach einer nur dreiwöchigen Trainingszeit hat das Team bei einem Shooter-Turnier in Schweden zumindest Achtungserfolge erzielt, obwohl beide Turnierrunden verloren wurden. Die Community feierte die «Silver Snipers» dafür umso mehr. 2018 soll die eSport-Karriere des Teams erst so richtig starten, man wolle an zahlreichen großen Turnieren teilnehmen.

(L'essentiel/red)