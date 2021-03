Epic Games kauft das Spiel «Fall Guys»

Epic Games übernimmt die Tonic Games Group, welche aus den beiden Tochterfirmen Mediatonic und Fortitude Games besteht. Diese entwickelten das Hype-Spiel «Fall Guys», welches zurzeit nur auf der PlayStation und auf dem PC downloadbar ist. Aber auch Xbox- und Nintendo-Spieler dürfen sich freuen. Noch dieses Jahr soll eine Version für die Xbox und die Nintendo-Switch erscheinen. Es gibt allerdings noch keine Pläne, das Spiel gratis auf den Markt zu bringen, wie das bei «Rocket League» oder bei «Fortnite» der Fall ist.

Neu sollen das Account-System von Epic Games, Cross-Play und neue Squad-Spielmodi, wie man es schon von «Fortnite» und «Rocket League» kennt, hinzukommen. Weiter kann es zu diversen Crossovers zwischen den Spielen kommen. Eine Möglichkeit wäre, dass es spezielle Skins in «Fortnite» gibt oder gar ähnliche Hindernissparcours, wie bei «Fall Guys», was sicherlich interessant wäre. Zudem könnte es dazu kommen, dass man Ingame-Inhalte in «Fall Guys» für «Fortnite» oder umgekehrt erspielen kann. Dies war bei «Rocket League» der Fall. Dataminder haben zudem «Fortnite» Skins im Quellcode von «Fall Guys» gefunden.

«Fall Guys» in «Fortnite»

Es gibt jetzt schon eine Möglichkeit, ähnliche Spielmodi von «Fall Guys» in «Fortnite» zu spielen. Über den Kreativmodus kann man selbst erstellte Maps von anderen Spielern spielen. Dabei muss man den dazugehörigen Inselcode eingeben und schon geht es losgehen. Dabei kann man verschiedene Parcours absolvieren, welche den «Fall Guys»-Maps ähnlich sehen.

Jedoch laufen diese Spiele nicht immer ganz reibungslos, was frustrierend sein kann. Bei einem Crossover könnte es in «Fortnite» zu einem offiziellen «Fall Guys»- Modus kommen, welcher mit einer Vielzahl von Spielern immer flüssig laufen würde.

(L'essentiel/nicik_01)