Yoozoo-​​CEO stirbt unter mysteriösen Umständen

Der 39-jährige chinesische Gaming-Tycoon Lin Qi ist an Weihnachten in einem Krankenhaus in Shanghai gestorben. Zwei Tage vorher veröffentlichte seine Firma Yoozoo ein Statement, dass er wegen Unwohlsein ins Krankenhaus gebracht wurde. Im Zusammenhang mit dem Todesfall wurde im Anschluss ein Mitarbeiter der Game-Firma verhaftet.

Laut der Polizei war Gift im Spiel. Weitere Details zu seinem Tod sind bisher nicht bekannt. Einigen lokalen Medienberichten zufolge könnte es sich bei der festgenommenen Person um Xu Yao handeln. Xu leitet die Filmproduktionssparte von Yoozoo. Laut der Polizei wird Xu verdächtigt, ein «schweres Verbrechen» begangen zu haben. In lokalen Medien wurde spekuliert, dass der CEO mit Pu’Er-Tee vergiftet wurde, wie BBC schreibt.

CEO war Milliardär

Lin war der CEO und Gründer der Firma Yoozoo. Laut der Hurun China Rich List hatte er ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar. Nach dem Bekanntwerden seines Todes haben sich vor dem Firmenhauptsitz in Shanghai zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ehemalige Angestellte versammelt.

Yoozoo ist ein erfolgreiches Game-Entwickler-Unternehmen und hat rund 2000 Mitarbeiter. Yoozoo hat seit der Gründung im Jahr 2009 zahlreiche Browser- und Mobile-Games auf den Markt gebracht. Bekannt ist die Firma unter anderem für das Spiel «Game of Thrones: Winter Is Coming» aber auch als Co-Publisher des Hit-Games «Brawl Stars» mit Tencent in China.

Zudem hält das Unternehmen die Rechte an der Science-Fiction-Buchserie «Die drei Sonnen» (Originaltitel: «The Three-Body Problem») des Autors Liu Cixin. Die beliebten Bücher sollen demnächst von Netflix als Serie adaptiert werden. Produziert wird die Netflix-Serie von David Benioff & D.B. Weiß («Game of Thrones»).

