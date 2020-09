Dieser Youtuber spielt Musik auf Wassermelonen

Das jüngste Video des Youtubers Mezerg trägt den Titel «Watermelon» (zu Deutsch: Wassermelone). Dies ist äußerst passend, denn im Video ist der Musiker zu sehen, wie er seinen neuesten Song auf sehr ungewöhnlichen Instrumenten spielt – auf Wassermelonen.

Möglich ist dies dank dem MIDI-Kontroller Playtron der Firma Playtronica. Dieser ist spezifisch dazu hergestellt worden, elektronische Musik auf allen möglichen Früchten zu spielen. So verwendet Mezerg im Video nebst Wassermelonen auch einige Stücke von Kiwis und Honigmelonen. Das hört sich so an:

«Kannst du das auch auf Spaghetti?»

Das Playtronica-Gerät funktioniert auf allen Smartphones und Tablets, solange man den korrekten Adapter dazu hat, wie Goodnewsnetwork.org beschreibt. Außerdem sei es mit den meisten Synthesizern kompatibel. Wer über dieses Equipment verfügt, braucht den MIDI-Kontroller nur noch an die Früchte anzuhängen, und schon erklingen die Töne.

Mezerg hat mit seinem Video Erfolg. Bisher haben es rund 200’000 Personen angeklickt. In den Kommentaren zeigen sich seine Viewer begeistert. Einer schreibt: «Sehr eindrucksvoll! Aber kannst du das auch auf Spaghetti machen?»

(L'essentiel/Dominique Zeier)