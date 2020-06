Tamagotchi: Das Kult-​​Spielzeug ist zurück

Damals in den 1990er Jahren hatte jeder einen. Der Tamagotchi war ein virtuelles Haustier für die Hosentasche. Man musste es füttern und mit ihm spielen. Wurden die Bedürfnisse des kleinen Kükens vernachlässigt, ist es gestorben und das Spiel ging von vorne los.

Das Elektronikspielzeug war etwa 5,5 cm hoch, 4 cm breit und 1,5 cm dick. Das Display hat eine Auflösung von 32 × 16 Pixel (Originalversion). Es gab unterschiedliche Varianten angefangen vom klassischen Küken bis hin zu Katzen oder Hunden.

Jetzt kommt das virtuelle Tierchen erneut auf den US-Markt: «Tamagotchi On Wonder Garden» soll es heißen und knapp 60 US-Dollar (umgerechnet 53 Euro) kosten. Das neue Produkt ist mit mehr technologischern Skills ausgestattet, also besseren Grafiken in Farbe. Auch soll es die Möglichkeit geben, es mit einer App am Handy zu verbinden.

