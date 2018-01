App soll vor sexueller Belästigung schützen

Die 22-jährige Shadw Helal aus Kairo hat die Anwendung «Rescue» auf den Markt gebracht. Sie soll Frauen auf der ganzen Welt Hilfe bieten, sollten sie in eine unangenehme Lage geraten und sich belästigt oder verfolgt fühlen.

Die Idee kam der jungen Frau aus Ägypten, nachdem eine gute Freundin einst auf dem Weg zur Uni in Kairo von vier Männern verfolgt wurde. Sie rief vollkommen verzweifelt Shadw an und bat sie, ihr zu helfen. Shadw allerdings lag noch im Bett in ihrer Wohnung, am anderen Ende der Stadt. «Ich wollte ihr helfen, konnte aber nicht. Das war ein furchtbares Gefühl», zitiert Bento die Studentin.

Einfacher Gedanke

Deshalb kam ihr der Gedanke, dass es für Personen in solch einer misslichen Lage hilfreich wäre, wenn sie irgendwo rasch Unterstützung anfordern könnten. Wer die «Rescue»-App aktiviert, gibt automatisch einen Notruf ab, der den Standort des Users an weitere registrierte Mitglieder in der Nähe sendet. So können Personen in der Nähe rasch eingreifen und Schlimmeres verhindern.

Bei Erfolg auch in anderen Ländern

Gerade Kairo ist berüchtigt für sexuelle Übergriffe auf Frauen. Die "Rescue"-App ist jedenfalls ein voller Erfolg. So haben sich gleich in der ersten Woche tausende User weltweit angemeldet. Allein in den ersten zwei Wochen haben Menschen auf 27 Notrufe reagiert, so die 22-Jährige. Sollte die Zahl der Downloads weiterhin kontinuierlich steigen, soll die App auch in anderen Ländern angeboten werden. Danach könnte auch ein Armband folgen, das nach dem gleichen Prinzip funktioniert.

(L'essentiel/red)