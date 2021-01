Android-​​Update schrottet Handys

«Finger weg von Android 11» – diesen Ratschlag sollten sich die User des Xiaomi Mi A3 zu Herzen nehmen. Machen sie das nicht, so laufen sie Gefahr, dass ihr Mobiltelefon unbrauchbar wird. So melden Nutzerinnen und Nutzer des Modells, dass das Update auf das neuste mobile Google-Betriebssystem Probleme macht.

Unter #MiA3bricked sind auf Twitter zahlreiche Meldung von Betroffenen zu finden. Sie berichten von ihrer Odyssee. So befinden sich die Smartphones nach der Aktualisierung in einer sogenannten Boot-Schleife, sprich sie können nicht mehr gestartet werden. Statt Android 11 haben die User Handys, die sie nicht mehr nutzen können. Den Frust der Betroffenen hört man aus den Beiträgen auf Twitter und in diversen Foren heraus.

«Einfach unfassbar»

«Da geht gar nichts», schreibt einer. Und weiter: «Selbst wenn ich es am Strom einstecke, leuchtet nichts auf. Die haben es kaputt gemacht.» Eine andere Reaktion: «Da hegt und pflegt man sein Smartphone, hat keinen einzigen Kratzer weder auf Vor- noch Rückseite und dann sowas, unfassbar.»

Dem chinesischen Hersteller ist das Problem offenbar bekannt. So rät Xiaomi den Nutzerinnen und Nutzern des Modells Mi A3, vorerst nicht auf die Version 11 von Android zu aktualisieren. Aufforderungen, das System zu installieren, soll man bis auf weiteres einfach ignorieren, so der Rat.

Kostenlose Reparatur

Zudem hat Xiaomi angekündigt, dass allen Betroffenen geholfen werden soll. Sie können ihr defektes Handy in ausgewählten Service-Centern kostenlos reparieren lassen. Dies auch dann, wenn die Garantie auf das Gerät bereits ausgelaufen ist.

Hersteller Xiaomi hat das Mi A3 im Sommer 2019 auf den Markt gebracht. Nach Samsung und Huawei ist Xiaomi der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Ende 2019 eröffnete Xiaomi zudem im Glattzentrum einen eigenen Flagshipstore.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)