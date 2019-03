Apple lässt Probleme mit der Tastatur ungelöst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit einigen Jahren setzt der US-amerikanische Konzern Apple bei seinen Laptop-Modellen auf die sogenannte Butterfly-Tastatur. Diese ist so konstruiert, dass sie äußerst flach ausfällt. Wegen der Bauweise gibt es jedoch immer wieder Probleme. So sind die einzelnen Tasten anfällig für Schmutz und Staub, der die Tasten blockiert, so dass sie nicht mehr nutzbar sind oder gleich zwei Tasten auf einmal gedrückt werden.





- Macbook (Retina, 12", Anfang 2015)

- Macbook (Retina, 12", Anfang 2016)

- Macbook (Retina, 12", 2017)

- Macbook Pro (13", 2016, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)

- Macbook Pro (13'', 2017, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)

- Macbook Pro (13", 2016, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

- Macbook Pro (13", 2017, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

- Macbook Pro (15'', 2016)

Zwar wurde die Tastatur überarbeitet, auch in der mittlerweile dritten Generation tauchen noch Probleme auf, wie der Tech-Riese einräumt. Man wisse, dass «eine kleine Zahl von Nutzern» betroffen sei und entschuldige sich dafür, so Apple gegenüber dem Wall Street Journal. Wer Probleme habe, solle den Support kontaktieren.

Vorgeschlagene Gegenmaßnahme

Die dritte Generation der Butterfly-Tastatur wird seit dem im letzen Jahr eingeführten Macbook Pro eingebaut. Apple hat unter den Tasten eine spezielle Silikonschicht hinzugefügt, die besser vor Schmutz schützen soll. Auch beim im Herbst vorgestellten neuen Macbook Air wird diese Tastatur verwendet.

Was man tun kann, wenn die Tasten beim Macbook nicht mehr richtig funktionieren, können Sie sich in diesem Video ansehen. (Video: Youtube/iDomiX)

(swe)