WhatsApp vor dem Ende? Das plant Facebook jetzt

Vermutet wurde es schon, als WhatsApp vom Giganten Facebook aufgekauft wurde, nun scheint es Tatsache zu werden: Das Social-Media-Unternehmen testet die Zusammenlegung seiner beiden Chat-Apps WhatsApp und Messenger. Das bedeutet, dass es in Zukunft möglich sein könnte, von WhatsApp aus Kontakte auf Facebook anzuschreiben und umgekehrt. Das würde auch funktionieren, falls die Person, die über den Messenger angeschrieben wird, gar keinen Facebook-Account, sondern nur einen WhatsApp-Account hat. Umgekehrt könnte eine Person via WhatsApp angeschrieben werden, die die App nicht installiert hat, sondern nur über einen Facebook-Account verfügt.

Entdeckt wurde dieses neue Update von WABetainfo im Code der App. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Update auch schon installiert werden kann. Wann die Neuerungen tatsächlich umgesetzt werden, ist noch unklar.

Facebook Messenger to allow the communication with WhatsApp



First hidden tracks show the possibility to communicate with a WhatsApp user from Facebook Messenger.https://t.co/kxjsPGpDJJ



This feature isn't available yet.