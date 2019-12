Diese einfachen Tricks am Handy kennt fast niemand

Du kennst es sicher: Du hast dir Dutzende Apps installiert, manche wieder gelöscht, andere sind durch Updates vom Home-Screen verschwunden und überhaupt sind sie weder geordnet, noch durchgängig am Bildschirm aufgereiht. Auch dem Tech-Tester Stan Schroeder ging es so, bis er auf den genialen Trick Nummer 1 stieß:

Apps schnell verschieben

Eigentlich ist es mühsam, Apps zu verschieben. Man tippt sie an, hält sie am Bildschirm gedrückt und versucht dann, sie Millimeter für Millimeter an den neuen Platz zu schieben. Aber probier doch mal das aus: Halte das App-Symbol gedrückt und wische einfach mit einem anderen Finger durch die Home-Screens. Funktioniert am iPhone ebenso wie auf vielen Android-Geräten.

Like so:



Btw, it works on iOS and some Android phones, not sure if it works on every Android. pic.twitter.com/yrWGhZbv1m — Stan Schroeder (@franticnews) October 31, 2019

Wo wir schon beim Verschieben sind: Auch mit Trick 1 macht das Verschieben mehrerer Apps zu viel Mühe? Dann verschiebe sie doch einfach gemeinsam. Ja, das funktioniert! Zumindest auf dem iPhone, aber auch auf einigen Android-Smartphones. So funktioniert Trick Nummer 2:

Apps gruppieren und verschieben

Auf iOS 11 oder höher (im Fall von Android muss man testen, ob es funktioniert) einfach eine Stelle am Home-Screen länger antippen. Wackeln dann die Apps, hält man mit dem Finger einfach eine App ausgewählt. Mit einem weiteren Finger holt man sich dann die weiteren Apps, die verschoben werden sollen, und zieht sie einzeln auf die ursprüngliche App. So stapeln sich die Anwendungen übereinander und können dann gemeinsam an den neuen Ort verschoben werden.

Group them with two fingers too! Once the apps are wiggling tap on the others with another finger to group them and move all at once. pic.twitter.com/94ar2fee0F — Tyler Moeller (@Tyler_Moeller) November 1, 2019

Die Kollegen von Watson.ch haben zudem noch einen weiteren Trick auf Lager. Dieser betrifft alles, was mit dem Tippen am Smartphone zu tun hat. Du kennst es wahrscheinlich: Hat man sich vertippt und bemerkt das erst später, dann ist das Platzieren des Cursors an der Stelle des Fehlers eine Gedulds- und Nervenprobe. Die Nerven behält man aber, wenn man Trick Nummer 3 kennt:

Schreibfehler schnell ausbessern

Bei iPhones drückt man in der Tastatur die Leertaste und wischt leicht nach links oder rechts, um den Text-Cursor fließend über den getippten Text zu bewegen. So ist es ein leichtes, an die Stelle zu gelangen, an der Mann einen Fehler ausbessern oder ein Wort hinzufügen will. Auf Android-Smartphones mit Standard-Tastatur funktioniert das ähnlich: Sobald du mit dem Finger auf die Leertaste tippst, musst du sofort in eine Wischbewegung übergehen. Bei anderen Tastaturen wie etwa Swiftkey muss die Funktion allerdings erst in den Einstellungen aktiviert werden.

I see people are digging the “move app across screens” iPhone trick.



Here’s another iPhone trick that changed my life: long press space to freely move the cursor when typing text. See video. pic.twitter.com/araUd11uPD — Stan Schroeder (@franticnews) November 2, 2019

(L'essentiel)