Netflix kündigt Preiserhöhung an

An diesem Donnerstag steigen die Preise einiger Netflix-Abonnements, wie der Streaming-Gigant in einer Pressemitteilung bekanntgab. So kostet das Standard-Abonnement jetzt 11,99 Euro pro Monat und das Premium-Abonnement 15,99 Euro. Der Preis des Grundabonnements bleibt unverändert bei 7,99 Euro. Die Preiserhöhung ist ab sofort wirksam.

«Wir passen unsere Tarife von Zeit zu Zeit an, um unsere laufenden Investitionen in TV-Serien und Filme zu decken und unseren Service weiter zu verbessern», so ein Netflix-Sprecher und fügte hinzu, dass der Preis des Basic-Pakets unverändert bleibt, so dass «unsere Inhalte für so viele Menschen wie möglich zugänglich bleiben».

Zu den Investitionen in die Technologie gehören neue interaktive Programme wie «Black Miror: Bandersnatch» und «You vs. Wild». Eine weitere Neuerung ist die Funktion «Smart Downloads», mit der die App selbstständig heruntergeladene Episoden löscht, nachdem sie geschaut wurden und sich gleichzeitig um den Download der kommenden Episoden kümmert.

(L'essentiel)