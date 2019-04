YouTube glaubte, Brand sei Terror von 9/11

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fotos und Videos des Brandes in Paris gingen in den Sozialen Medien viral. Auf den Plattformen tauchten diverse Live-Videos auf. Bei Youtube fiel Zuschauern in den USA und Südkorea allerdings etwas Eigenartiges auf.

Die Plattform bietet mithilfe eines Algorithmus unterhalb des Videos eine kleine Wissensbox an. Doch anstelle von Informationen über die Kathedrale wurde aufgrund einer fehlerhaften Codierung eine Kurzbeschreibung der Terroranschläge in New York vom 11. September 2001 angezeigt. Der Algorithmus hat die Aufnahmen verwechselt.

YouTube hat sich dafür bereits entschuldigt: «Diese Panels werden von einem Algorithmus aktiviert und daher treffen unsere Systeme manchmal die falsche Entscheidung. Wir deaktivieren die Panels bei Live-Streams zum Brand», hieß es.

(L'essentiel)