Ruinierte Zähne durch TikTok-​​Beauty-​​Trend

Trends verbreiten sich auf Social-Media-Plattformen wie TikTok wie ein Lauffeuer. Oft sind diese harmlos und zum Spaß oder zur Unterhaltung gedacht. Nun sind aber mehrere TikTok-Trends aufgekommen, die Gesundheitsexperten als gesundheitsschädigend und sogar gefährlich einstufen. Wie die BBC berichtet, warnen das Gesundheitsdepartement in Großbritannien, die Dermatologenvereinigung und die britische Zahnarztgemeinschaft nun explizit vor solchen Videos.

Dabei geht es um sogenannte «Beauty Hacks», die bei den Personen, die diese anwenden, permanente Schäden hinterlassen könnten. So raten beispielsweise einige TikToker in ihren Clips, Chemikalien dazu zu benutzen, Muttermale und Leberflecken wegzuätzen. Man könne auch versuchen, nervige Muttermale einfach abzukratzen. Davon raten Dermatologen jedoch strengstens ab.

«Es gibt keine sichere Art und Weise, Muttermale zu Hause zu entfernen», sagt Ross Perry, leitender Dermatologe an der Cosmedics Skin Clinic. «Die Entfernung muss von einer Fachperson durchgeführt werden. Wer versucht, mit Chemikalien oder Abkratzen gegen Muttermale vorzugehen, riskiert Infektionen, unkontrolliertes Bluten und permanente Narben.»

Bleichmittel gegen gelbe Zähne

Perry rät auch davon ab, den Leim, der normalerweise für das Ankleben von falschen Wimpern benutzt wird, an anderen Körperteilen anzuwenden. Ein weiterer Trend auf TikTok verspricht nämlich einen« Aufgespritzte-Lippen-Look», wenn man sich die Oberlippe mit diesem Kleber an die darüber liegende Haut anklebt. «Wimpern-Kleber beinhaltet Cyanacrylat, ein bekanntes Allergen», so der Dermatologe. Es sei daher äußerst gefährlich, diese Substanz in der Nähe der Lippe anzubringen. Im schlimmsten Fall könnte dies extreme Allergiereaktionen auslösen.

Ein weiterer Beauty-Tipp, der tatsächlich immer wieder die Runde macht, ruft dazu auf, sich die Zähne mit Bleichmittel aufzuhellen. Videos unter dem Hashtag #teethwhitening haben mittlerweile rund 284 Millionen Views angesammelt. Es wird versprochen, dass sich das Aufhellen mit Bleichmittel einfach zu Hause durchführen lasse und so hohe Kosten der anderweitig verfügbaren Behandlungen umgangen werden könnten.

Die britische Zahnarztgemeinschaft warnt jedoch ausdrücklich davor, diesen Trend nachzumachen. «Die Dosierung von Wasserstoffperoxid in Bleichmitteln ist viel höher als in den zugelassenen Aufhellungsmitteln. Wer ein normales Bleichmittel an seinen Zähnen einsetzt, riskiert permanente Schäden an Zahnfleisch und Zahnschmelz.» Tatsächlich könne die Verwendung von Bleichmitteln zu Verätzungen im Mund führen, ganz zu schweigen davon, dass die Substanz hochgiftig ist, wenn sie eingenommen wird.

Sonnenbrand und Brandblasen

Ein weiterer Trend, der auf TikTok die Runde macht, rät dazu, Sonnencreme nur an gewissen Stellen im Gesicht einzuschmieren. Dies solle zu einem natürlichen «Contour-Effekt» führen. Vishal Madan, Dermatologe an der Stratum Dermatology Clinic warnt aber auch vor dieser Idee. «Hautkrebs kann an allen Stellen im Gesicht entstehen. Sonnencreme nur an gewissen Stellen oder ungleich verteilt anzuwenden, kann daher die Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken, erhöhen.»

Außerdem altere die Haut an Stellen, an welchen keine Sonnencreme angewendet wurde, schneller. Dies führe also zu einem unregelmäßigen Hautbild. Ebenfalls gefährlich sei es, sich den Saft von Zitrusfrüchten auf die Haut zu schmieren und anschließend in die Sonne zu liegen, wie einige andere TikTok-Videos anpreisen. «Das führt nur zu Hautirritationen, Sonnenbränden und Brandblasen», so Madan.

Auf diese Trends angesprochen beteuert TikTok gegenüber der BBC, dass solche Videos nicht gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen würden. «Es ist unsere erste Priorität, TikTok sicher zu halten», so ein Sprecher des Unternehmens. «Unsere Community-Guidelines legen deutlich dar, dass wir als gefährlich eingestufte Inhalte und solche, die zu Selbstverletzung oder zur Verletzung anderer führen, sofort entfernen.»

(L'essentiel)