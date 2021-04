Luxemburger Impf-​​Warteliste lässt Website heißlaufen

Bis am Morgen um 10 Uhr haben sich 18.000 Luxemburger in die Warteliste für eine Impfung mit dem Astrazeneca-Wirkstoff eingetragen, wie die Regierung am heutigen Donnerstagmittag mitteilt. Allein 12.500 Anfragen davon seien am Mittwoch bis Mitternacht eingegangen, seit das Formular auf myguichet.lu gegen 18 Uhr online gegangen war.

Obwohl sich das Zentrum für Informationstechnologie des Staates (CTIE) auf einen Ansturm vorbereitet habe, habe die Anzahl an Seitenaufrufen die Kapazität der Systeme überstiegen, sodass über Nacht Systemmaßnahmen notwendig geworden seien. «Die außergewöhnliche Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ist beispiellos», heißt es in der Mitteilung: 100.000 eindeutige Besucher seien auf dem Portal am 21. April gezählt worden und 480.000 Seitenaufrufe erfolgt. Allein 116.000 davon entfielen auf die Zeit zwischen 18 und 19 Uhr.

Nach Angaben von Statec gibt es in Luxemburg etwa 241.000 Einwohner in der betroffenen Altersgruppe zwischen 30 und 54 Jahren. Wer sich noch nicht registriert hat, kann das bei Interesse weiterhin unter impfen.lu tun.

