Satelliten-​​Chip im neuen iPhone wohl nur für Notfälle

Das kommende iPhone 13 kann, wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist, auch via Satellit funken: Die Meldung darüber begeisterte Fans rund um den Globus. Mittlerweile heißt es aber aus Insiderkreisen: Das Feature soll nur in Notfällen zum Einsatz kommen – und dann unter Umständen auf eine reine Textfunktion beschränkt sein. Zusätzlich ist fraglich, ob es der Satelliten-Chip tatsächlich ins 13er-Modell schafft bzw. ob die Funktion vom Start an verfügbar ist.

Unrealistisch ist die Sat-Technik nicht. Garmin etwa bietet seit Jahren Navigationsgeräte an, mit denen man via Satellit (und gegen Aufpreis) SOS-Meldungen absetzen kann. Die Vorstellung der neuen iPhones wird für 14. September erwartet.

(L'essentiel/red)