Netflix erhöht schon wieder die Abo-​​Preise

Ob «Black Mirror», «Glow» oder «Triple Froniter» mit Ben Affleck – das Schauen von Filmen und Serien auf Netflix boomt. Weltweit hat die Streamingplattform rund 139 Millionen Nutzer. Doch jetzt wird das Vergnügen teurer: Netflix erhöht die Abo-Preise in der Schweiz, Deutschland, Österreich sowie in Liechtenstein.

So müssen deutsche Kunden beispielsweise nach der Preiserhöhung für das Basis-Abo 9,99 Euro statt 7,99 Euro zahlen, für das Standard-Abo statt 10,99 Euro dann 13,99 Euro und für das Premium-Abo statt 13,99 Euro nun 17,99 Euro. In der Schweiz steigen die Preise nicht so drastisch, setzen dafür aber auch gleich viel höher an: Das Standardabo mit HD-Qualität und gleichzeitiger Wiedergabe auf zwei Geräten verteuert Netflix um 1 Franken auf neu 16,90 Franken. 2 Franken mehr kostet das Premium-Abo mit HD- und 4K-Auflösung und gleichzeitiger Wiedergabe auf vier Geräten: Neu müssen Nutzer dafür 21,90 Franken zahlen. Unverändert bei 11.90 Franken bleibt das Basis-Abo.

Schon die zweite Preiserhöhung

Die Preise gelten ab sofort für Neukunden. Für bestehende Abonnenten wird es ab ihrer nächsten Rechnung im Mai teurer. Im vergangenen Januar hat Netflix bereits in den USA die Abo-Preise angehoben.

Netflix begründet die höheren Preise mit den steigenden Investitionen für Eigenproduktionen. «Wir investieren viel Geld für hochwertige Filme und Serien», sagt ein Netflix-Sprecher auf Anfrage. Auch die Technologie der Plattform selber entwickle man immer weiter. So gebe es interaktive Programme. «Beim Film ‹Black Mirror: Bandersnatch› können die Nutzer den Verlauf der Geschichte selber wählen», so der Sprecher. Auch habe man die neue Funktion Smart Download eingeführt. Mit dieser werden Serien-Folgen automatisch entfernt und heruntergeladen.

«Unerfreulich aber gerechtfertigt»

Laut Jean-Claude Frick sind die höheren Abo-Kosten zwar für die Nutzer unerfreulich. Der Digitalexperte der Vergleichsplattform Comparis finden den Schritt dennoch gerechtfertigt. «Für das, was Netflix bisher geboten hat, waren die Abos in der Vergangenheit fast zu günstig.»

Die Plattform sei zu Beginn mit tiefen Preisen eingestiegen, um eine möglichst große Nutzerbasis zu generieren. «Mittlerweile ist diese aber so groß, dass es sich Netflix jetzt leisten kann, die Preise weiter zu erhöhen», so Frick.

(L'essentiel)