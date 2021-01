Datenleck könnte für Parler-​​User zum Problem werden

Die US-Plattform Parler hat sich in der Vergangenheit besonders als Verteidiger der Redefreiheit in den USA positioniert. Viele Trump-Fans sind zu dem Portal von Twitter übergelaufen und haben dort eine neue Heimat für ihre teils kruden Verschwörungsfantasien gesucht. Dabei nahm die Plattform andere Bürgerrechte weniger ernst, so zum Beispiel den Datenschutz. Das legt zumindest ein Hackerangriff nah, über den der Blog arstechnica und die Website Gizmondo berichten.

Den Berichten zufolge ist es einer Hackerin mit dem Pseudonym donk_enby gelungen, mit einfachen Mitteln einen Großteil der Posts der Plattform herunterzuladen. Ein Eindringen in dieser Server sei aufgrund der schwachen Programmierung der Seite nicht notwendig gewesen. Ein automatisiertes Skript habe dazu ausgereicht, wie die arstechnica berichtet. Die Posts seien mit einer fortlaufenden ID versehen gewesen, die einzig aus Zahlen bestanden habe. Die Daten sollen zu einem späteren Zeitpunkt in zugänglicherer Form aufbereitet zur Verfügung stehen.

For the journalists DMing me to ask, in non-technical terms, I'd describe the current Parler archival situation as "a bunch of people running into a burning building trying to grab as many things as we can".



Things will be available in a more accessible form later.