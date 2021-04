Sind deine Daten veröffentlicht worden?

You can now search @haveibeenpwned for phone numbers in the Facebook data. Here's why, and how it works: https://t.co/xUnMTE26Ms — Troy Hunt (@troyhunt) April 6, 2021

Die Facebook-Daten von 500 Millionen Menschen sind nach einem Hackerangriff im Netz gelandet. Darunter sind auch rund 188.000 Luxemburger Nutzer. Zahlreiche prominente Luxemburger sahen ihre Daten plötzlich im Netz, Handynummer, Geschlecht und Familienstand – einsehbar für jeden. Auch wenn es sich nach Aussage des Ministeriums um« öffentliche Daten» handelt, ist das vielleicht nicht in allen Fällen zutreffend.

Die Website Have I been Pwned will Betroffenen die Möglichkeit geben, sich Gewissheit zu verschaffen. Mit deiner luxemburgischen Mobilfunknummer kannst Du ganz einfach auf der Seite herausfinden ob Du dazu gehörst (Mit Landesvorwahl +352 eingeben). Deine Daten kann dort übrigens niemand einsehen. Die Suche zeigt nur an, ob Du betroffen bist oder nicht. Auch deine E-Mail-Adresse kannst Du verwenden, um herauszufinden ob Datendiebe bei anderen Gelegenheiten an Daten von dir gekommen sind.

Um deine Passwörter und Daten im Netz zu schützen, empfehlen Experten, für jeden Zugang ein eigenes Passwort zu verwenden. Die zwei Faktorauthentifizierung kann helfen, deine Accounts zusätzlich zu sichern. Lange Passwörter sind übrigens nicht automatisch die sichersten.

New breach: Facebook had 2.5M addresses exposed in an incident that impacted 533M subscribers' phone numbers. Most records contained name and gender, many also included DoB, location, relationship status and employer. 65% were already in @haveibeenpwned https://t.co/ltMkbZi9sK — Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) April 4, 2021

(hoc/L'essentiel)