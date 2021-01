Darauf können wir uns 2021 freuen

Kaum ein Jahresbeginn war derart von Ungewissheit geprägt wie 2021. Die Pandemie ist immer noch nicht überstanden und die wirtschaftliche Lage bereitet weltweit Sorgen. Doch es gibt Gründe, positiv in die Zukunft zu schauen. Denn 2021 dürfte das Jahr sein, in dem viele spannende Erfindungen und heiß erwartetes Entertainment endlich erscheinen:

VR-Funktion bei Zoom & Co.

Die Pandemie treibt digitale Konferenz-Technologien vorwärts, sagt Digitalexperte Jean-Claude Frick von Comparis: «Dieses Jahr geht's mit Virtual-Reality-Meetings los.» Künftig würden Konferenzen nicht mehr einfach über die Webcam abgehalten, sondern Teilnehmer sollen einen Avatar haben, den man in einer virtuellen Umgebung steuern kann. «Wie bei ‹Die Sims›.» 2021 werden die ersten große Firmen wie Apple, Samsung und Huawei beginnen, so ihre neuen Produkte vorzustellen, glaubt Frick. Auch etablierte Anbieter wie etwa Zoom, Skype oder Hangouts würden bald darauf ebenfalls solche Funktionen bieten. Laut Frick dürfte das den Austausch und soziale Kontakte besser fördern als die bisherigen Methoden.

Neue Games

2020 kam die aktuelle Generation der Playstation und Xbox auf den Markt. Doch die Liste der neuen Games, die man effektiv auf diesen Geräten spielen kann, war bis Ende Jahr noch eher kurz. Für 2021 sind aber massenweise neue Titel angekündigt, sowohl für die neuen Konsolen als auch für Gamer, die noch auf älteren Geräten oder am PC zocken. Darunter sind etwa Sequels zu «Rainbow Six» und «God of War», der dritte Teil der «Hitman»-Serie, ein neues «Monster Hunter»-Spiel, «Harvest Moon: One World», «Stronghold: Warlords» und viele mehr.

Unsichtbare Selfie-Kamera

Eines der Ziele der Smartphone-Industrie ist seit langem, ein Handy ohne Rand zu bauen. Die Selfie-Kamera steht diesem Ziel im Weg. Nun gibt es von chinesischen Herstellern die ersten Smartphones, bei denen die Kamera unter dem Display ist. Unabhängig vom Hersteller dürfte das Gerät auf jeden Fall viel kosten.

Verschobene Blockbuster

Viele Filme wurden im vergangenen Jahr wegen der Pandemie verschoben. Dafür können wir uns jetzt grad noch einmal freuen. So soll der neue James-Bond-Streifen dieses Jahr zu sehen sein. Auch «Free Guy» mit Ryan Reynolds wurde auf 2021 verschoben. Und natürlich wäre keine Blockbuster-Liste komplett ohne mindestens einem Marvel-Film: «Black Widow» war ursprünglich für Mai 2020 geplant und soll nun schon bald veröffentlicht werden. Weitere auf 2021 verschobene Filme sind etwa «Ghostbusters: Afterlife», «Dune», «Godzilla vs Kong» und «Top Gun: Maverick».

Teslas Cybertruck

Der E-Auto-Hersteller Tesla wird laut Eigenangaben Ende Jahr mit der Produktion und Auslieferung des Cybertrucks beginnen. Vorerst wird aber nur der amerikanische Markt bedient. Für Europa soll es zwar ein kleineres Modell geben, das den hiesigen Sicherheitsbestimmungen genügt.

Erschwingliche 5G-Handys

Zwar gibt es bereits vereinzelt 5G-Smartphones auf dem Markt. Die sind allerdings sehr teuer. Doch 2021 wird 5G erschwinglich, jedes Neue Smartphone über 250 Euro wird die Technologie besitzen. Auch faltbare Geräte könnten deutlich im Preis fallen.

(L'essentiel/Janine Gloor/Raphael Knecht)