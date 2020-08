Nintendos Switch Pro soll 4K-​​Auflösung bieten

Seit März 2017 ist die Hybrid-Konsole Nintendo Switch ohne großartige Veränderungen auf dem Markt, wurde seither über 61 Millionen Mal verkauft. Jetzt behauptet die renommierte Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider: Bereits 2021 bringt der «Super Mario»-Konzern Nintendo wohl als Gegengewicht zu PlayStation 5 und Xbox Series X eine brandneue Gaming-Konsole auf den Markt.

Bei dem Modell soll es sich um die schon länger erwartete, extrem leistungsstarke «Switch Pro» handeln. Ebenso wie die Newcomer von Sony und Microsoft soll der Handheld-Konsolen-Hybrid Spiele in 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) statt wie bisher in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) darstellen können. Parallel zum Start will Nintendo laut Bloomberg auch zahlreiche neue Games herausbringen.

Kommen weitere Modelle?

Bei den Spielen bleibt man vorerst vage, es werde First- und Third-Party-Games für die breite Maße, aber auch für Hardcore-Gamer geben, hieß es. Unklar ist, ob bisherige Leaks bei der Switch Pro zutreffend sein werden. Im April hieß es, Nintendo plane ein Switch-Modell mit zwei Bildschirmen sowie ein weiteres, das nur als Standkonsole in Verbindung mit einem Fernseher verwendet werden könne. Klar dürfte allerdings sein, dass die «Pro» mehr Speicherplatz als die bisherige Switch bieten wird. Auch beim Preis deutet alles darauf hin, dass die Switch Pro etwas teurer als die Standard-Switch sein wird. Diese kostete zum Start 329 Euro, bei der Switch Pro wird mit 399 Euro gerechnet.

Ein letztes Gerücht macht auch noch die Runde: Die Spiele-Cartridges sollen «größer» werden. Gemeint ist damit die Speichergröße. Bisher fassten Cartridges 32 Gigabyte, was bei Games mit Datenhunger wie der «BioShock»-Collection dafür sorgte, dass Spieler trotz Cartridge viele Gigabyte des Spiels zusätzlich herunterladen mussten. Künftig könnten die Cartridges allerdings doppelt so viel Speicherplatz, konkret 64 Gigabyte, bieten.

(L'essentiel/rfi)