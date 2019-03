Darum sollten Sie noch kein 5G-​​Handy kaufen

Schon im Sommer sollen die ersten 5G-Smartphones auf den europäischen Markt kommen. Telecom-Firmen versprechen jetzt schon größere Kapazitäten und höhere Geschwindigkeiten, wenn das 5G-Netz parat ist und die neuen Geräte erst einmal da sind. Was die Anbieter hingegen lieber nicht verraten: Auch wenn Kunden schon dieses Jahr 5G-Smartphones kaufen können, profitieren sie aktuell noch wenig bis gar nicht von 5G.

Das bringt 5G der Industrie



Hauptvorteil von 5G ist einerseits die niedrigere Verzögerungszeit: Zwischen Sender und Empfänger beträgt die Verzögerung rund 1 Millisekunde, bei 4G sind es rund 50 Millisekunden. Zudem bietet 5G hohe Bandbreiten. Das verspricht sich die Industrie von diesen Vorteilen:







- Steuerung von Industrieanlagen



In der sogenannten Industrie 4.0 geht es darum, Prozesse zu automatisieren, indem man die Maschinen in einer Anlage vernetzt. Dank der hohen Kapazität von 5G können extrem viele Maschinen gleichzeitig mit dem Netz verbunden sein. Die niedrige Verzögerung ermöglicht es zudem, Daten in Echtzeit auszuwerten. So lassen sich Produktionsausfälle vorhersehen oder Maschinen im Falle eines Fehlers sofort stoppen.







- Internet der Dinge



Für die Automatisierung von Gegenständen ist die niedrige Verzögerung teils von großer Bedeutung, erklärt Andrew Paice, Leiter des Forschungszentrums iHomeLab. Wenn zwei Gegenstände sich kurze Nachrichten schicken und innerhalb Millisekunden eine Antwort benötigen, werde die kabellose Kommunikation erst mit 5G möglich. Das könnte etwa bei sicherheitskritischen, medizinischen Anwendungen wichtig sein.







- Selbstfahrende Autos



Beim Autofahren ist vor allem die Reaktionsszeit wichtig. Jedes Auto muss mit den anderen Fahrzeugen sowie Sensoren auf der Straße kommunizieren und kann dabei keine Verzögerung in Kauf nehmen. Erscheint etwa unerwartet ein Hindernis auf der Straße, muss der Fahralgorithmus das anhand all der Sensordaten schnell genug identifizieren und ein Ausweichmanöver einleiten können, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.