So schleichst du dich aus Whatsapp-​​Gruppen

In Gruppenchats können sich mehrere Personen auf Whatsapp gleichzeitig miteinander austauschen. Das ist meist praktisch, kann aber auch nervig werden, wenn in einer Gruppe zu häufig Nachrichten verschickt werden oder man eigentlich gar kein Interesse an der Gruppe hat. Manchmal fühlt man sich aber dem sozialen Druck ausgesetzt, dennoch in der Gruppe zu verbleiben, um die anderen Mitglieder nicht zu kränken oder wütend zu machen. Denn, wenn ein Mitglied die Gruppe verlässt, werden alle anderen Personen in der Gruppe über das Verlassen informiert.

Tatsächlich gibt es aber einen Trick, wie man eine Gruppe ein für alle Mal loswerden kann, ohne diese tatsächlich verlassen zu müssen. Um dies anzugehen, muss die lästige Gruppe erst einmal stummgeschaltet werden. Damit wird sichergestellt, dass ab sofort keine Pop-up-Benachrichtigungen mehr angezeigt werden, wenn Nachrichten in der Gruppe verschickt werden. Das Handy vibriert auch nicht mehr und bleibt stumm, wenn eine Nachricht aus der Gruppe eingeht.

Ins Archiv verschieben

Um eine Gruppe stummzuschalten, klickt man auf die drei Punkte rechts neben dem Gruppennamen. Anschließend wählt man die Option «Benachrichtigungen stummschalten» aus. Hier kann auch ausgewählt werden, ob die Gruppe für acht Stunden, eine Woche oder für immer stumm bleiben soll. Die Stummschaltung ist aber nicht genug, um die Gruppe gänzlich hinter sich lassen zu können, denn auch wenn sie stummgeschaltet ist, erscheinen die neuen Nachrichten darin prominent, wenn die Whatsapp-App geöffnet wird.

Wer die Gruppe also gänzlich hinter sich lassen will, muss noch einen Schritt weiter gehen. Dies kann man tun, indem man die Gruppe archiviert. Dafür klickt man bei der Chatliste auf die betroffene Gruppe und hält sie etwas länger gedrückt. Dann kann man das «Archiv»-Zeichen bei Android anklicken, oder bei iPhones «Archivieren» auswählen. Zuletzt muss man nur noch in den Whatsapp-Einstellungen die Option «Chats im Archiv lassen» unter «Archivierte Chats» einschalten.

Fortan bleibt die Gruppe also unsichtbar, auch wenn man diese genau genommen nie verlassen hat. Dies macht es auch möglich, die Gruppe zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu aktivieren und wieder aktiv an den Gesprächen teilzunehmen.

(L'essentiel/Dominique Zeier)