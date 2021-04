E-​​Sportler gab sich für Covid-​​Impfung als Opa aus

Während viele Menschen weltweit auf einen Covid-Impftermin warten, haben sich zwei Männer in Mexiko-Stadt eine Impfdosis mit einem Trick ergaunert. Der bekannte «Fifa»-Profi Rubén Morales Zerecero (31) und der EA-Manager, Christian Nieva Gomez (35), gaben sich dafür kurzerhand als Opas aus.

Vermummt, mit Kapuze und Sonnenbrille gingen die Männer zu einem Impfzentrum im Stadtbezirk Coyoacán. Sie gaben sich viel Mühe, den Schein zu wahren und färbten sich die Haarsträhnen grau. Einer von beiden bat vor Ort sogar um einen Rollstuhl. So schafften sie es bis ins Impfzimmer und erhielten dort den Pieks.

Dann flog der Schwindel auf. Ein Angestellter machte die Behörden auf verdächtiges Verhalten aufmerksam, was zu einer Untersuchung führte. Daraufhin zeigte sich, dass die beiden nicht nur ihr Äußeres vorgetäuscht hatten.

Bis zu neun Jahre Gefängnis

Zerecero und Gomez hatten Dokumente und Ausweise gefälscht. Auf den Geburtsurkunden waren sie laut der Generalstaatsanwaltschaft 62 und 64 Jahre alt. Sie gaben sich laut den Behörden als Vater und Onkel des E-Sportlers aus. Was die beiden antrieb, ist nicht überliefert.

LOS FALSOS VIEJITOS q IBAN por SU VACUNA Vs el #COVID19

Así llegaron para tratar de timar a los agentes de @ssc_cdmx y @SEMAR_mx

Llevaban estos disfraces, y estas actas de nacimiento falsas para asegurar q tenían 62 y 64 años.

Acabaron descubiertos, detenidos… y sin vacuna. pic.twitter.com/kNYIwH5PcV — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 7, 2021

Die Schwindler wurden noch vor Ort festgenommen. Jetzt droht ihnen eine Haftstrafe von bis zu neun Jahren. Identitätsdiebstahl und Dokumentenfälschung sind in Mexiko schwere Straftaten. Die beiden sitzen bis zur nächsten Anhörung und dem Urteil in Haft. Von EA gibt es bisher noch keinen Kommentar.

E-Sportler und Schauspieler

Rubén Zerecero wurde 2009 Zweitplatzierter bei der «Fifa»-WM. Seither gehört er in Lateinamerika zu den bekannteren Persönlichkeiten rund um das Fußballspiel. Er ist auch als Schauspieler tätig und war in Mexiko in verschiedenen Werbevideos rund um «Fifa» und Xbox zu sehen.

Dort wird er als «bester Konsolenspieler» betitelt. Der EA-Manager Christian Nieva Gomez steht bei EA Sports unter Vertrag und ist in Mexiko für das Marketing und die Lokalisierung der «Fifa»-Spiele zuständig.

(L'essentiel/Riccardo Castellano)