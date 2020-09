So viele neue Fische gibt es jetzt in «Fortnite»

Mit Kapitel zwei in der «Fortnite»-Geschichte wurde die Mechanik des Fischens eingeführt. Mit einer Angelrute konnte man Fische fangen, die einem seine Gesundheit wiederherstellen oder Waffen finden. Mittlerweile gibt es in «Fortnite» deutlich mehr Auswahl an Fischen.

Tatsächlich gibt es nun 38 verschiedene Fische, die in acht Kategorien unterteilt werden. Sie geben dem Spieler beim Verzehr unterschiedliche Fähigkeiten und können jeweils in unterschiedlichen Größen gefangen werden. Zu den acht Hauptarten gehören:

• Zappler: gibt 25 Gesundheit zurück

• Kleiner Fisch: gibt 40 Gesundheit zurück

• Schildfisch: füllt Schilde um 50

• Schlürffisch: füllt Gesundheit oder Schilde um 50

• Qualle: gibt 20 Gesundheit an alle nahen Spieler

• Chilifisch: gibt 15 Gesundheit und lässt einen für eine Minute schneller gehen

• Sprungzappler: gibt 15 Gesundheit und verleiht einem den «low-gravity-effect»

• Infrarotzappler: gibt 15 Gesundheit und verleiht einem Infrarot-Sicht

Fisch-Wettkampf in «Fortnite»

Die verschiedenen Fische dieser Kategorien sind nicht alle überall verfügbar. So muss man etwa für einen «grünen Thermalfisch» im Wald angeln gehen oder für eine «lila Qualle» an den Strand. Manche Fische wie der «weiße Schlürffisch» schwimmen einem nur in der Nacht an den Haken. Manche Fische können auch nur mit der sogenannten «Pro-fishing-rod» gefangen werden. Diese spezielle Angelrute kann wie gewohnt in Fässern gefunden oder durch Verbessern einer normalen Angel an Werkbänken erschaffen werden.

Als im November 2019 mit dem «Fortnite: Angelgerangel» das erste Wett-Fischen eingeführt wurde, traf dies auf viel Begeisterung bei den Fans. Auch der zeitlich limitierte Modus mit Schwerpunkt auf das Fischen, der vor rund einem Monat ins Spiel gekommen ist, kam bei den Fans gut an: Jeder Spieler startet mit einer Pistole und einer Angelrute; wer bessere Waffen will, muss sich diese angeln. Ob es einen weiteren Wettkampf mit Belohnungen geben wird, ist noch nicht klar.

(L'essentiel/Joshua Cruiser)