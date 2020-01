Twitter macht sich über dritten Weltkrieg lustig

«Ich wache auf und World War 3 trendet?», so haben die Twitter-User den Start in den Tag wohl nicht erwartet. Auf der sozialen Plattform ist der dritte Weltkrieg derzeit das am heißesten diskutierte Thema. Innerhalb kürzester Zeit wurden weit über zwei Millionen Beiträge dazu verfasst. Und diese könnten unterschiedlicher nicht sein.

Auslöser des Ganzen dürfte die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani sein. Trump befahl die Erschießung des wichtigsten Vertreters des iranischen Militärs. Iran droht nun mit «Vergeltung». Für das Netz offenbar eine Kriegserklärung. Und in weiterer Folge soll es wohl eskalieren.

Auf Twitter formieren sich aktuell drei Parteien. Vor allem eine scheint übermächtig zu sein. Nämlich jene, die sich über das Thema lustig macht. Die anderen wissen entweder nicht, was an der Sache lustig sein soll oder wie es überhaupt dazu kam, dass der dritte Weltkrieg ein Trend wurde.

Ein User macht sich schon bereit für den Kampf:

World War 3... Here I come pic.twitter.com/681rvr2EI2 — Name cannot be blank (@PuffsDr) January 3, 2020

Ein anderer ist erstaunt darüber, wie schnell das Jahr 2020 eskaliert ist:

Me walking into 2020 but then seeing World War 3 is trending. pic.twitter.com/Ya7r1kHEqt — Sylas (@SylasDoggo) January 3, 2020

«Wir dachten 2019 war schlecht. Am dritten Tag ist 'dritter Weltkrieg' in den Trends».

We really thought 2019 was bad. And on the day 3 of 2020 'World War 3' is trending. pic.twitter.com/OiThOizdNy — ᴏᴋ ʙᴏᴏᴍᴇʀ (@ceskuy) January 3, 2020

(L'essentiel)