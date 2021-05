EU will illegale Sportstreams quasi live stoppen

Illegale Sportlivestreams sollen nach Willen des Europaparlaments binnen 30 Minuten gesperrt werden. Die Abgeordneten stimmten für einen Bericht mit entsprechender Forderung, wie das Präsidium am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Ziel sollte es sein, unrechtmäßige Liveübertragungen in Echtzeit zu entfernen, zunächst solle dies aber spätestens eine halbe Stunde nach Mitteilung durch eine vertrauenswürdige Quelle sein.

Sportrechte-Inhaber und Broadcaster verlieren durch Online-Piraterie jährlich über 28 Mrd. US-Dollar. Jetzt hat der Rechtsausschuss des EU-Parlaments eine Vorlage erarbeitet, die den Kampf gegen illegale Sport-Übertragungen verbessert.



Dem Parlament zufolge verbreiten sich illegale Sportstreams immer weiter. Dabei schadeten sie dem Sport als solchem und den Nutzerinnen und Nutzern der Angebote. Der Kampf gegen die Online-Piraterie sei die größte Herausforderung bei der Organisation von Sportveranstaltungen, hieß es in dem Bericht.

Um besser gegen illegale Angebote vorzugehen, müssten auch legale Übertragungen gefördert und Fans leichter Zugriff auf diese erhalten. Bei illegalen Streams sollten zudem Anbieter und nicht die Zuschauenden haften.

(L'essentiel/dpa)