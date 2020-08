Gibt es bald Comics in «Fortnite»?

Seit in Season vier von «Fortnite» Marvels Thanos ein eigener Spielmodus gewidmet wurde, gab es immer mehr Zusammenarbeiten von Epic Games mit dem amerikanischen Studio. Im Jahr 2019 kam es bereits zu ersten Crossovers mit DC. Seither wurden zahlreiche Superhelden-Skins wie Batman oder Captain America im Ingame-Shop angeboten. Mittlerweile kursieren Gerüchte über einen Thor-Skin, welcher angeblich ins Spiel kommt, doch wirklich interessant wird es mit einem Leak, der durch «Hypex» auf Twitter veröffentlicht wurde.

Laut dieser Quelle soll es demnächst einen Comic-Reader im Spiel geben. Bis jetzt wurde schon ein so beschrifteter Ordner in den Spieldateien gefunden. Die Fans freuen sich sehr auf die neue Funktion, selbst wenn noch nicht klar ist, was für Comics damit überhaupt zu lesen sind. So vermutet ein User auf Reddit, dass im Reader die «Fortnite»-Geschichte erzählt werde.

«Es würden nach jedem Event weitere Seiten freigeschaltet werden», spekuliert er. Ein anderer Fan hat die Theorie, dass die Geschichte von «The Seven» erzählt werde. Die Sieben sind eine interdimensionale Gruppe von Charakteren im «Fortnite»-Universum, von denen jedoch erst drei bekannt sind. Die Geschichte dazu interessiert Fans sehr, auch wenn es dazu nicht viele Informationen gibt.

Der Comic-Reader sei schon im Spiel verfügbar, mit einem Trick

Auch Konsolenspieler haben einen Glitch entdeckt: Zwar kann man, wenn man seinen «Fortnite»-Account auf der Xbox wechselt, im Battle-Pass-Menu bereits ein Heft auf einem Fass sehen, mit dem man interagieren kann. Es öffnet sich zwar ein Fenster, doch der Comic wird nicht geladen, da dieser vermutlich gar noch nicht im Spiel ist.

Also heißt es abwarten, bis das Thema von Epic Games bekannt gegeben wird, oder ein Leaker mehr Informationen herausfindet.

(L'essentiel/Joshua Cruiser )