«Fifa»-​​Gamer spielt für Weltrekord 58 Stunden am Stück

Das ganze Weekend für einen Weltrekord durchzocken: Dieses Ziel nahm sich der nigerianische Profi-Gamer Daniel «Dox» Osemeudiame vor. Er spielte während 58 Stunden live im Stream «Fifa 20» auf seiner Xbox One. Der E-Sportler will damit ins «Guinnessbuch der Rekorde».

Die Bezeichnung des Weltrekords lautet «längster Gaming-Marathon mit einem Fußballspiel». Diesen Rekord hält zurzeit noch der Engländer Christopher Cook, der «Fifa» im Jahr 2014 für 48 Stunden, 49 Minuten und 41 Sekunden am Stück spielte. Dox hat seine Aufzeichnung des Marathons eingeschickt und wartet nun auf die offiziellen Resultate von Guinness.

«Ich will auf dem Podest bleiben»

Dox spielt im südafrikanischen E-Sport-Clan Sinister 5 und erhielt von seinem Team während des Stream Unterstützung. So blieb er selbst nach dem Brechen des bisherigen Weltrekords noch für weitere 10 Stunden am Ball. «Ich will möglichst lange auf dem Podest bleiben und den Rekord halten», meinte der Nigerianer im Stream.

Sein Weltrekordmarathon hat auch den nigerianischen Sportminister Sunday Dare beeindruckt. In einem Video auf Twitter spricht er positiv über den E-Sport an sich und teilt mit, dass er die erfolgreiche E-Sport-Industrie auch in Nigeria fördern möchten. Auch im nigerianischen Fernsehen wurde über den Marathon von Dox berichtet. Nach seinem Stream widmete sich der Gamer einem weiteren Marathon: Möglichst viel Schlaf nachholen.

