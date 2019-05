So sieht der Absender die Whatsapp-​​Häkchen nicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ist man selbst der Empfänger ein Whatsapp-Nachricht und hat gerade weder Zeit noch Lust zu antworten, will die Nachricht aber dennoch lesen, werden die blauen Haken zum Verhängnis. Sie zeigen an, dass die empfangene Nachricht gelesen wurde, und dementsprechend wartet der Absender auch auf eine Antwort.

Die einfachste Lösung, um dies zu umgehen, ist, die entsprechende Einstellung einfach zu deaktivieren. Dazu gehst du in Whatsapp auf Einstellungen, dann auf Account, dann auf Datenschutz. Hier findet sich der Menüpunkt Lesebestätigungen, den du einfach deaktivieren kannst.

Trick mit dem Flugmodus

Für den Nutzer hat das den Nachteil, dass man selber keine Lesebestätigungen des Gegenübers mehr bekommt. Nur in Gruppenchats werden Lesebestätigungen immer gesendet. Es gibt aber auch noch einen anderen Trick: den Flugmodus. Hast du eine Nachricht erhalten, dann versetze das Handy in den Flugmodus, bevor du die Nachricht in Whatsapp öffnest.

So kann man die Nachricht lesen – und der Absender weiß darüber erst Bescheid, wenn du den Flugmodus wieder deaktivierst. Auf iPhones gibt es noch eine weitere Möglichkeit: Wischt man die Pop-up-Benachrichtung am Sperrbildschirm nach links und geht auf Anzeigen, sieht man den Inhalt der Nachricht.

Bei Android-Smartphones gibt es eine ähnliche Funktion. Dazu muss das Pop-up nach unten gewischt werden. So öffnet sich die Nachricht bereits außerhalb der App.

(L'essentiel/rfi)