Fast wie «Castlevania»

Die «Castelvania»-Reihe ist längst ein Fall für die «Was macht eigentlich?»-Rubrik. Nach Jahren des Wartens ließ sich Konami zwar kürzlich zu einer lieblosen Retro-Sammlung hinreißen, aber ansonsten herrscht beim RPG-Klassiker Flaute. Das ist schade, denn Fans hat das Sidescrolling-Game noch immer en masse.

Einer, der das erkannt hat, ist Koji Igarashi, seines Zeichens langjähriger «Castlevania»-Produzent und in der Fangemeinde eine Kultfigur. Als der Producer die Entwicklung von «Bloodstained» über Kickstarter ankurbeln wollte, kamen mehr als 5 Millionen Dollar zusammen. Die Erwartungen an das Action-Abenteuer stiegen dadurch ins Unermessliche, doch nun muss «Ritual of the Night» den Vorschusslorbeeren auch standhalten können.

Versprechen eingelöst

Die Story ist dabei eher nebensächlich: Alucard und Richter spielen diesmal keine Rolle. An ihrer Stelle schlüpft man in die Haut von Miriam, einer Scherbenbinderin. Sie ist in der Lage, Kristalle mit dämonischer Energie aufzunehmen und so ihre eigenen Kräfte zu mehren. Damit ist sie perfekt gerüstet, um ein riesiges Schloss voller Winkel und versteckter Gewölbe zu durchforsten, jeder Menge Monstern den Garaus zu machen und finstere Bedrohungen aller Art aufzuhalten.

Vor allem für «Castlevania»-Fans ist das ein echter Genuss. Von den Kämpfen über das Scherbensystem bis hin zu den bizarren Gegnern erinnert fast alles an das große Vorbild. Die unheilvolle Atmosphäre ist genial, ebenso die Steuerung, der Umfang und der Wiederspielwert. Klar, nicht alles ist perfekt: Die Quests sind eher mau, und über die Grafik lässt sich streiten. Doch alles in allem hat Igarashi sein Versprechen gehalten und mit «Ritual of the Night» den legitimen Nachfolger zu «Symphony of the Night» oder «Aria of Sorrow» abgeliefert.

«Bloodstained: Ritual of the Night», 505 Games, für PC und Konsolen, erschienen

(L'essentiel/str)